POL-PDLU: Verkehrsunfall auf B9 - Totalschaden

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Sonntagabend, den 23.02.20 gegen 21:25Uhr, befährt ein 27-järhiger Mann aus Worms mit seinem Pkw die B9 von Worms kommend in Richtung Frankenthal. Aufgrund der Wetter- und Straßenverhältnisse (Dunkelheit, Regen, nasse Fahrbahn) verliert der Fahrer bei ca. 100km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchiert die rechte Schutzplanke. Aufgrund dieses Zusammenstoßes gerät der Fahrer ins Schleudern und kollidiert nun mit der linken Schutzplanke. Nach ca. 110m kommt das Fahrzeug dann endgültig auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Der Fahrer wird bei dem Unfall leicht verletzt und klagt über Schmerzen in den Händen. Er wird zwecks weiterer Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es können keinerlei Anzeichen auf eine Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit durch Betäubungsmittel oder Alkohol erlangt werden. Ein unbeteiligter Zeuge, welcher hinter dem Mann herfuhr, gibt an, dass dieser die vorherrschende Geschwindigkeitsbegrenzung nicht überschritt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 75.000,-EUR geschätzt. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss durch ein Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt werden. Zwecks Fahrbahnreinigung wird der Streckenabschnitt bis 23:45 Uhr gesperrt.

