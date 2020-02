Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung in Waldsee

Waldsee (ots)

Im Rahmen der Halli-Galli-Party in der Kulturhalle Waldsee von Freitag auf Samstag (21./22.02.2020) kam es am frühen Samstagmorgen im Garderobenbereich zu einem Streit zweier junger Männer, weil einer der Beiden offensichtlich willkürlich Jacken anderer Partygeäste durch die Gegend warf. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug der bislang unbekannte Täter seinem 30-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn. Trotz des Eingreifens des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes konnte der Aggressor flüchten. Der Täter sei als Football-Spieler verkleidet gewesen, sei ca. 190 groß und asiatischen Phänotyps. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters oder zum Tathergang geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell