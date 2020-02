Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Hochdorf-Assenheim - Fahrzeug zurückgelassen

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Freitagabend, 21.02.2020, meldete ein Zeuge gegen 23:00h, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offensichtlich ein Verkehrszeichen auf der L530 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Hochdorf-Assenheim, kurz vor der Ortseinfahrt Hochdorf, umgefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei das unfallbeteiligte Fahrzeug, einen blauen Ford Fiesta ST (Baujahr 2006) mit entsprechendem Frontschaden, in ca. 300m Entfernung feststellen - am Pkw waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Fahrzeug am selben Abend zwischen 18:00 und 23:00 Uhr in Meckenheim vom Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers entwendet worden sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem Unfallfahrzeug oder dem Diebstahl des Pkw geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

