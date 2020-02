Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tageswohnungseinbruch in Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Freitag, dem 21.02.2020, 11:15h, machte eine 62-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Leininger Straße beim Nachhause Kommen eine schlimme Entdeckung: Hinter der Eingangstür lagen verschiedene Sachen verstreut auf dem Boden und sie hörte Geräusche im Haus. Die Frau verständigte unmittelbar die Polizei und verließ das Anwesen wieder. Während die Polizei auf der Anfahrt war, konnte die Geschädigte noch beobachten, wie zwei Einbrecher fluchtartig ihr Haus verließen. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein weißer VW Bus als Fluchtfahrzeug gedient haben. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer mit normaler Statur gehandelt haben, einer soll eine beigefarbene, der andere eine schwarze Jacke getragen haben. Beide hätten schwarze Mützen auf dem Kopf gehabt. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gestellt werden. Offensichtlich gelangten die Einbrecher durch das Einschlagen einer Kellerfensterscheibe ins Anwesen. Zur Schadenshöhe kann noch keine genaue Aussage gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

