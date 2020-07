Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Streitigkeiten verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Bei Streitigkeiten verletzt

Am Dienstag um kurz nach 21:30 Uhr kam es im Heidweg vor der neuen Feuerwache zu Streitigkeiten zwischen einem 39-jährigen und einem 29-jährigen Mann, in dessen Verlauf der 29-Jährige durch ein Messer leicht verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 21.35 Uhr wollte eine 19-jährige Opel-Fahrerin von der Sulzdorfer Straße nach links auf die Bühlertalstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine 28-jährige Polo-Lenkerin, welche zeitgleich von der Bühlertalstraße auf die Sulzdorfer Straße abbiegen wollte. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Mit Radfahrer zusammengestoßen

Am Dienstag um kurz nach 10:30 Uhr wollte eine 28-jährige Seat-Lenkerin von einem Tankstellengelände auf die Johanniterstraße ausfahren. Beim Einfahren kam plötzlich ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer aus Richtung Scharfes Eck auf dem Gehweg angefahren. Die PKW-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zu einer Kollision mit dem Radfahrer kam. Dieser stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

