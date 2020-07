Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200702-1: Zeugin vertrieb Kennzeichendiebe - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02. Juli) haben zwei unbekannte Männer versucht, Kennzeichen von einem Auto zu stehlen. Gegen 02:45 Uhr nahm eine 57-jährige Zeugin ein lautes Gespräch auf der Frankenstraße wahr. Die Zeugin beobachtete aus dem Fenster zwei unbekannte Männer, die sich am Kofferraum eines geparkten Autos zu schaffen machten. Dem Gespräch konnte die 57-Jährige nicht folgen, da die beiden Männer nicht Deutsch sprachen. Die Zeugin rief den beiden Tätern zu, dass sie die Tat filme, woraufhin diese von der Tatörtlichkeit in Richtung Liblarer Straße flüchteten. Beide Männer waren im Alter von 20 bis 30 Jahren und hatten eine sportlich/drahtige Figur. Gekleidet waren beide mit einer hellen Baseballkappe und dunkler Oberbekleidung. Sollten Sie die Tat oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden. (akl)

