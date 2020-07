Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200701-3: Pedelec-Fahrer nach Unfall schwerverletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 73-Jährige überholte mit seinem Pedelec kurz vor einer Engstelle den Wagen eines 74-Jährigen. Beide stießen zusammen.

Die beiden Fahrzeugführer (73/74) fuhren am Dienstagmittag (30. Juni) um 12:50 Uhr auf dem Rodderweg in Richtung Willy-Brandt-Straße. Kurz vor einer Engstelle überholte der Fahrer des Pedelecs (73) den Wagen eines in gleiche Richtung fahrenden 74-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 73-Jährige trug schwere Verletzungen davon. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Pedelec übernahm die an der Unfallstelle erschienene Ehefrau des Verletzten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell