POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Trotz unklarer Verkehrslage überholt und gegen Betonmischer-Lkw aufgefahren - 15.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf der Kreisstraße 4160 zwischen Gauangelloch und Bammental wurde der Ford eines 47-jährigen Autofahrers total beschädigt, der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Der Autofahrer war in Richtung Bammental unterwegs und wollte in Höhe des dortigen Parkplatzes ein davor fahrendes Betonmischer-Fahrzeug überholen. Just in diesem Moment bog der Betonmischer nach links zum Wenden in den Parkplatz ein. Der 47-Jährige fuhr nach seinen Angaben auf den Lkw auf, wurde abgewiesen und prallte in die Leitplanke. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des grün lackierten Betonmischer-Fahrzeuges wendete und fuhr ohne anzuhalten weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

