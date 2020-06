Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Beim Ausfahren aus Parkplatz Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 10.45 Uhr im Krokusweg ereignete, sucht die Polizei. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war mit ihrem silber/grauen Mercedes mit MA-Kennzeichen vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach rechts in den Krokusweg abgebogen und beschädigte dabei einen blauen Mitsubishi. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern, setzte die Fahrerin ihren Weg fort und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei zu melden.

