Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern - zwei Leichtverletzte

Mannheim-Seckenheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Stadtteil Seckenheim ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren und leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Mann war kurz nach neun Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg parallel zur Schwabenheimer Straße in Richtung Seckenheim unterwegs. Er hielt sich auf dem für beide Richtungen freigegebenen zu weit rechts und stieß mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Beide Radler trugen einen Fahrradhelm, erlitten leichte Verletzungen und begaben sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Die Fahrräder wurden stark beschädigt.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

