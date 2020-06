Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Brände in Geldern - Polizei nimmt Jugendliche fest - Zeugen gesucht!

Geldern (ots)

Am Sonntagmorgen, 07.06.2020, brannte gegen 00.15 Uhr am Issumer Tor eine Papiermülltonne. Zeugen hatten die Tat beobachtet und wiesen auf ein Trio Jugendlicher hin, welches sich im Bereich der Bushaltestelle am Schwimmbad aufhielt. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibungen wurden die drei 15,16 und 17 Jahre alten Jungen aus Geldern zunächst festgenommen. Bei einem der Verdächtigen fanden die Beamten ein Feuerzeug; ein weiteres war am Tatort zurückgelassen worden. Die Festgenommenen, die behaupteten, nichts mit dem Brand zu tun zu haben, wurden nach Personalienfeststellung an ihre Eltern übergeben. Die Kripo Geldern geht nun insbesondere der Frage nach, ob Tatzusammenhänge zu den bereits bekannten Bränden an Gelderner Schulen sowie im Rathauspark existieren.

Am zurückliegenden Wochenende wurde darüber hinaus an zwei Stellen der Fassade des Mensagebäudes der Gesamtschule an der Anne-Frank-Straße womöglich ebenfalls mit Feuerzeugen hantiert und hierdurch kleinere Beschädigungen (2-5 cm) verursacht. Auch wurde im Bereich des Haupteingangs ein Baustromkasten aufgebrochen. Die Kripo Geldern geht nun insbesondere der Frage nach, ob Tatzusammenhänge zu den bereits bekannten Bränden - siehe auch Auftrag Nr.4058266 - an Gelderner Schulen sowie im Rathauspark existieren und sucht dringend weitere Zeugen, Telefon 02831-1250. (SI)

