Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Jugendcafe´

Emmerich (ots)

Am Wochenende, Samstag, 06.06., 18.30 Uhr bis Montag, 08.06., 07.00 Uhr, sind Unbekannte in das zum Gebäudekomplex der Gesamtschule gehörende Jugendcafe´ Am Brink auf der Paaltjessteege eingedrungen. Hierzu überstiegen sie zunächst ein verschlossenes Tor und schlugen zwei Scheiben des Gebäudes ein. Sie erbeuteten eine Playstation, eine Mikrowelle sowie 2 JBL-Lautsprecher. Die Hausmeister der Schule hatten die Tat am Montagmorgen entdeckt. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell