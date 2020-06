Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Blauer Fiat 500 auf Supermarktparkplatz entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag 05.06.2020 in der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen blauen Fiat 500 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-PA904. Der Pkw war auf dem Parkplatz der Firma Aldi an der Bahnhofstraße in Emmerich am Rhein ordnungsgemäß abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Emmerich unter Telefon 02822-7830 zu melden.

