Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mülltonnenbrand auf Schulhof

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag, 05.06.20, bemerkte ein Zeuge gegen 23:15 Uhr, dass auf dem Schulhof des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern mehrere Abfallbehälter brennen. Darüber hinaus stellte er fest, dass nur wenige Meter weiter auf dem Friedrich-Nettesheim-Weg in Höhe des Parkplatzes des Lise-Meitner-Gymnasiums am Wegesrand Abfall entzündet wurde. Beide Brände konnten durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Geldern unter 02831/1250 entgegen.

