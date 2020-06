Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Emmerich (ots)

Als der Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Van-Gülpen-Straße am Sonntagmorgen, 07.06.2020, gegen 06.30 Uhr von der Arbeit zurückkehrte, traf er in der im Rohbau befindlichen Erdgeschosswohnung auf einen Unbekannten, der auf Nachfrage des Zeugen behauptete, für "einen Freund hier etwas wegzuräumen". Daraufhin ergriff der Einbrecher die Flucht in Richtung Seufzerallee. Er war offenbar durch Aufdrücken einer rückwärtigen Terrassentür in das Gebäude gelangt. Offenbar blieb der Täter ohne Beute. Er wird als ca. 30 Jahr alt und 180 cm groß mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit beigen "militärartigen" Jacke und Bluejeans. Hinweise an die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830. (SI)

