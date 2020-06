Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Kleve (ots)

In der Zeit von Samstag 06.06.2020, 22:00 Uhr bis Sonntag 07.06.2020, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen Roller der Marke Peugeot-Kisbee. An dem Kleinkraftrad war das schwarze Versicherungskennzeichen 915LRK angebracht. Der Roller war verschlossen auf einem Gehweg vor einem Haus an der Märkischen Straße in Kleve abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell