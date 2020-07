Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200701-1: Falscher Handwerker stahl Schmuck - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unter einem Vorwand haben sich Diebe am Dienstag (30. Juni) Zugang zu einer Wohnung einer Seniorin verschafft. Gegen 10:00 Uhr klingelte ein vermeintlicher Handwerker bei einer Seniorin auf der Lilienstraße. Der unbekannte Mann in einem Arbeitsoverall gab an, dass er prüfen müsse, ob das Wasser noch laufe, da es Probleme mit den Rohren in der Straße gebe. Der Mann begleitete die Seniorin ins Badezimmer, wo diese das Wasser für zehn Minuten laufen ließ. Die Wohnungstür hatte der Unbekannte derweil offen stehen gelassen. Der Mann telefonierte, während die Seniorin im Bad das Wasser laufen ließ und lenkte sie ab, so dass eine weitere Person die Wohnung der Seniorin betreten konnte. Diese entwendete diverse Schmuckstücke. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst im Verlauf des Tages und informierte die Polizei. Der Unbekannte war nach Zeugenangaben etwa 25 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkles Haar und einen Bart. Außerdem trug er einen Arbeitsoverall und sprach Deutsch mit Akzent. Sollten Sie die Person oder andere verdächtige Personen im oben genannten Zeitraum beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden. (akl)

