Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Lauda-Königshofen: Betrunken vom Roller gestürzt

Heilbronn (ots)

Zeugen meldeten am Dienstagnachmittag einen Mann in der Lauda-Königshofener Industriestraße, der offenbar alkoholisiert zwei Mal von seinem Mofa gestürzt war. Nach dem zweiten Mal sollen Passanten dem Verunfallten aufgeholfen haben, woraufhin er zu Fuß und ohne sein Zweirad mitzunehmen davonlief. Die eingesetzten Polizeibeamten erhielten während der Zeugenbefragung und Fahndung nach dem Mann den entscheidenden Hinweis von Passanten. Der Mann soll sich in der Nähe befinden. Die Ordnungshüter kletterten daraufhin über einen Zaun und gelangten so in die Badstraße, wo sie auf den gesuchten 60-Jährigen trafen. Dieser widersetzte sich sofort der Kontrolle, sodass die Beamten dem Mann Handschellen anlegten. Er musste die Polizisten ins Krankenhaus zu einer Blutabnahme begleiten und wird entsprechende Anzeigen erhalten.

Wertheim: Außenspiegel beschädigt

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Dienstag in Wertheim mit seinem Auto. Der Besitzer eines Renault Kangoo parkte diesen gegen 8.30 Uhr am Fahrbahnrand der Nassiger Straße in Fahrtrichtung Wertheim. Als der Renaultbesitzer gegen 11 Uhr wieder an den PKW zurückkehrte, war dessen Außenspiegel beschädigt. Ein Unbekannter war offenbar mit seinem Fahrzeug an dem geparkten Renault vorbeigefahren und dabei hängen geblieben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 melden.

