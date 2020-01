Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Die Polizei, dein Freund und Helfer - mit Blaulicht und Sondersignal Eltern mit krankem Kind in die Kinderklinik begleitet

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am Montagmorgen kurz vor 2 Uhr in der Römerstraße. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Auto in eine Kontrollstelle des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, im Auto besorgte Eltern mit einem offensichtlich akut erkrankten 16 Monate alten Mädchen auf dem Weg ins Krankenhaus. Nachdem die Eltern die Notlage geschildert hatten, zögerten die Beamten nicht und begleiteten die Familie sofort mit Blaulicht und Sondersignal in die Kinderklinik. Über das Führungs- und Lagezentrum wurde die Klinik informiert und die kleine Patientin beim Eintreffen bereits von einem Kinderarzt erwartet.

