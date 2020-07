Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Riskante Fahrweise mit Gefährdung

Wilhelmshaven (ots)

Riskante Fahrweise

Ort: W'haven, Friedenstraße/Neuengrodener Weg Zeit: Donnerstag, 16.07.2020, gegen 17.40h

Zur Vorfallszeit soll es zu einem riskanten Fahrmanöver auf der Friedenstraße gekommen sein. Hierbei habe ein blauer Opel Kombi ein Überholmanöver vollzogen und sei anschließend in den Neuengrodener Weg abgebogen. Der PKW/Fahrerin, der überholt wurde, möge sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven, 04421-942-215, in Verbindung setzen.

