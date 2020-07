Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung 17.07.-19.07.2020

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahlsdelikte/Einbrüche:

1. Vorl. Festnahme nach Katalysatorendiebstähle: Ort: W'haven, Güterstraße Zeit: 17.07.2020, spätere Abendstunden

Am Abend des Freitags kam es in Wilhelmshaven zu versuchten und vollendeten Katalysatoren Diebstählen von PKW. Unmittelbar nach Tatausführung konnte ein tatverdächtiges Fahrzeug mit 3 männlichen Insassen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im PKW wurde tatverdächtiges Werkzeug, wie ein Akku-Trennschleifer, gefunden.

Der akkubetriebene Trennschleifer ermöglichte das schnelle Durchtrennen der Auspuffrohre zum Entnehmen der Katalysatoren.

Im Wege weiterer Maßnahmen wurden zudem 2 Katalysatoren gefunden und als Diebesgut beschlagnahmt. Diese dürften aus Tatorten in Wilhelmshaven stammen.

2. PKW-Diebstahl mit anschließendem Verkehrsunfall: Ort: W'haven, Gezeitenweg Zeit: 16.07.2020-17.07.2020 Von einem Grundstück wurde ein VW Golf entwendet, der später in den Morgenstunden gegen 02.00h im Sengwarder Altendeich 5 verunfallte. Insassen des PKW waren zwei jüngere Männer. Diese wurden wie folgt beschrieben:

Führer Pkw:

- männlich - ca 20 Jahre alt - 175.180 cm groß - schlanke Figur ( fast hager ) - dunkler Typ - dunkle Haare - helles T-Shirt - helle enge Hose ( keine Jeans ) - graue Sportschuhe ( ggf mit einem farbigen Streifen ) - hochdeutsche Mundart mit leichtem nicht näher zu beschreibenden Akzent

Beifahrer:

- männlich - ca 22 Jahre alt - sportliche Figur - 175-180 cm groß - dunkle Kleidung

Zeugen und Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven:04421-942-215 in Verbindung setzen.

3. Versuchter Einbruchsdiebstahl: W'haven, Bismarckstraße, Büro "Lebenshilfe" Zeit: in der Nacht von 16.07.2020-17.07.2020 Am Kunststoffrahmen der Eingangstür wurden mehrere Hebelmarken festgestellt, die darauf deuten, dass man versucht hat, in das Objekt einzubrechen. Es blieb bei einer Versuchstat.

4. Einbruch aus Kellerraum Ort: W'haven, Zedeliusstraße 35 Zeit: 18.07.2020, 13.50h Aus einer verschlossenen Abstellkammer im Kellerbereich des Objektes wurden eine Waschmaschine und ein Fernseher entwendet. Die Tatbegehung wird noch ermittelt.

5. Einbruch in Supermarkt Ort: W'haven Flutstraße Zeit: 19.07.2020 gegen 02.30h 3 Täter drangen durch ein Oberlicht in das Objekt ein, wo u.a. eine Vitrine gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem Supermarkt wurden diverse Mobiltelefone entwendet. Der Tatort wurde von der spezialisierten Tatortgruppe aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell