Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 17.07. - 19.07.20 Freitag - Sonntag

Jever (ots)

Einbruch in Garage In der Zeit von Freitag, 17.07.2020, 12:30 Uhr und Samstag, 18.07.2020, gg. 17:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in die Garage des Landkreises Friesland ein. Es wurden diverse Geräte der Marke STIHL entwendet. Eine genaue Schadenshöhe konnte bei Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Samstag, 18.07.2020, gg. 11:50 Uhr, kam es in Wilhelmhaven im Kanalweg zu einem Unfall. Eine Hundehalterin ließ ihren Hund ohne Leine laufen und im Ems-Jade-Kanal baden. Als der Hund plötzlich aus dem Wasser kam, kann eine E-Bike-fahrerin nicht mehr ausweichen und stürzte. Die 58-jährige Radfahrerin verletzte sich leicht. Der Hund blieb unverletzt.

