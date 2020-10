Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.10.2020

Peine (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

Am frühen Freitagmorgen, um 02:55 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin, dass zwei bislang unbekannte Täter dabei waren einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße in Wense aufzubrechen. Die sofort alarmierte Polizei leitete ein Sofortfahndung nach den mittlerweile geflüchteten Tätern ein. Diese blieb leider ohne Erfolg. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Personen mit einer Körpergröße von ca. 180 cm gehandelt haben soll, welche einen Kapuzenpullover trugen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Wohnmobil entwendet

Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil, FCA Italy XGO Dynamic 69, welches auf einem Grundstück im Malerweg in Harvesse abgestellt war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Dixi-Toilette brannte

Am Donnerstagabend, um 22:00 Uhr, entdeckte ein Zeuge einen Feuerschein auf dem Ilseder Hüttengelände. Es stellte sich heraus, dass ein Toilettenhäuschen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Toilette wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/930490, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, um 16:00 Uhr, ereignete sich in der Feldstraße in Peine ein Verkehrsunfall. Eine 53-jährige PKW-Fahrerin aus Vechelde bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 35-jährige Peiner mit seinem Skoda abbiegen wollte. Die Vechelderin versuchte mit ihrem Opel Corsa auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen, streifte dabei den PKW des Peiners und stieß anschließend gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten Opel Corsa. Durch den Zusammenprall wurde sie leicht verletzt. Beide Corsa waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro.

Roller entwendet

Am 22.09.2020, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 11:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Roller, welcher in der Pelikanstraße in Peine, Gelände der IGS, abgestellt war. Bei dem rot-schwarzen Roller handelt es sich um eine Yamaha Zest 50. Auf dem Fahrzeug befand sich ein weißer Aufkleber.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell