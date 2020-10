Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 01.10.2020

Wolfenbüttel (ots)

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Am Donnerstag, gegen 01:00 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle im Neuen Weg in Wolfenbüttel durch. Hierbei wurde ein 19-jähriger Wolfenbüttler gestoppt und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand, was ein Drogenvortest bestätigte. Dem Wolfenbüttler wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

