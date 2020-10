Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 01.10.2020

Salzgitter (ots)

Gartenlaube geriet in Brand

Am Mittwochabend, gegen 19:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gartenlaubenbrand in die Siegfriedstraße in Salzgitter-Bad alarmiert. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit war ein Grill, welcher unter einer Gartenlaube stand, umgekippt und hatte die Holzverkleidung der Laube in Brand gesetzt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Eigentümer der Laube, welcher zuvor eigenständige Löschversuche unternommen hatte, wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag, um 15:00 Uhr, ereignete sich in Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze, ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Salzgitter wollte das dortige Tankstellengelände verlassen und übersah dabei den von rechts kommenden 74-jährigen Fahrradfahrer aus Haverlah. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Seat Leon und dem Radfahrer, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

