POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 02.10.2020

Salzgitter (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Gustav-Hagemann-Straße in Salzgitter ein. Nachdem die Täter über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in das Gebäude gelangt waren, wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und zudem ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, um 10:00 Uhr, ereignete sich auf der Burgundenstraße in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Salzgitter befuhr die Burgundenstraße in Richtung Braunschweiger Straße und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW eines 29-jährigen Salzgitteraners nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen wollte. Er fuhr mit seinem VW Golf auf den Peugeot auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 28-jährige Mitfahrerin im Peugeot leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

