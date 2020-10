POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 02.10.2020 - 03.10.2020, 08:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Taschendiebstahl. Zeit: Freitag, 02.10.2020, 15:00 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt. Hergang: In einem Bekleidungsgeschäft in der Lebenstedter Innenstadt kam es zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 35-jährigen Salzgitteranerin. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der Frau unbemerkt das Portemonnaie aus ihrer getragenen Umhängetasche entwendet. Der Täter entnahm ca. 130 Euro Bargeld aus der Geldbörse und ließ diese dann in der Filiale zurück. Eine andere Kundin fand das Portemonnaie und händigte es der Geschädigten aus. Erst dadurch bemerkte die Frau, dass sie bestohlen worden war. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw nach vorausgegangenen Streitigkeiten. Zeit: Freitag, 02.10.2020, 21:30 Uhr. Ort: 38229 Salzgitter, Peiner Straße / Watenstedter Weg. Hergang: Zur genannten Zeit befuhr ein 61-jähriger Salzgitteraner in einem Pkw VW Golf die Peiner Straße in Richtung Salder. Ein aus Sicht des 61-jährigen verkehrsordnungswidriges Überholmanöver eines anderen Verkehrsteilnehmers quittierte der Mann mit einer "Lichthupe". Beide Verkehrsteilnehmer trafen sich dann auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Watenstedter Weg wieder. Hier wurde der 61-jährige von dem Mann, der zuvor überholt hatte, auf die betätigte Lichthupe angesprochen. Als der 61-jährige darauf nichts erwiderte, trat der noch unbekannte Mann gegen den Außenspiegel des VW. Dieser wurde dadurch beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter in seinem Pkw und konnte auch im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Zu dem Unbekannten ist bislang lediglich bekannt, dass er vermutlich in einem silbernen Pkw Audi unterwegs war. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht. Zeit: Freitag, 02.10.2020, 15:00 Uhr - 15:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, Parkhaus Citycarree. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde der im Parkhaus des Citycarrees abgestellte Mercedes CLS eines 81-jährigen Salzgitteraners beschädigt. Als der Mann nach einem gut halbstündigen Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er offensichtlich frische Beschädigungen entlang des hinteren, rechten Seitenteils feststellen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro angenommen. Der Unfallverursacher muss sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt haben. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Zeit: Freitag, 02.10.2020, 17:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Kreuzungsbereich Kattowitzer Straße / Willy-Brandt-Straße. Hergang: Nachdem ein Pkw VW Polo, besetzt mit zwei jungen Männern aus dem Landkreis Peine, im genannten Kreuzungsbereich den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw Toyota, geführt von einem 64-jährigen Salzgitteraner, missachtet hatte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 19-jährige Beifahrer im VW und der Fahrer des Toyota leicht. Der Fahrer des Polo und ein im Toyota mitfahrendes 12-jähriges Kind blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Fahrbahnoberfläche zunächst von der Feuerwehr, im weiteren Verlauf außerdem noch von einer Fachfirma gereinigt. Der Kreuzungsbereich musste hierfür kurzzeitig gesperrt werden.

