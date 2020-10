Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Altreifen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 30.09.2020, entwendeten bisher unbekannte Täter aus dem Innenhof einer KFZ-Werkstatt in der Steinfelder Straße ca. 100 Altreifen. Die Reifen waren mit gelber Kreide gekennzeichnet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

