Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zur rechten Zeit am rechten Ort

Gernsbach (ots)

Am Sonntagabend wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau unweit des Schwannwegs von einem 43 Jahre alten Mann angesprochen. Der um Hilfe Suchende gab an, auf einem Pfad unterhalb des Schlosses Eberstein gestürzt zu sein und sich hierbei diverse Verletzungen zugezogen zu haben. Die Ermittler begleiteten den verletzten Wanderer nach Hause, von wo aus er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben konnte.

