Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Silz (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.30 Uhr, führten die Zentrale Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz an der L 493 bei Silz eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gemessen wurden beide Fahrtrichtungen zwischen Münchweiler und Silz. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit 70 Km/h. Es ergaben sich folgende Beanstandungen:

- 57 Verwarnungen - 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen - Höchstgeschwindigkeit 110 km/h

