POL-PDLD: St. Martin - Benebelt durch die Nacht

St. Martin (ots)

Einem 55 Jahre alten Hotelgast wurde es letzte Nacht (01.10.2020, 1 Uhr) blümerant, weil es plötzlich mehrfach an seiner Appartementtür heftig rüttelte und klopfte. Weil er sich in einer Gefahr wähnte, verständigte er die Polizei. Diese konnte feststellen, dass ein 24 Jahre alter "Hausgeist" im Hotel umherirrte, der in Trunkenheit sein Appartement nicht mehr auffinden konnte und auf der Suche an mehreren Zimmertüren sein Glück versuchte. Durch die Beamten konnte der Orientierungslose zu Bett gebracht und der Spuk beendet werden.

