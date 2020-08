Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auto überschlägt sich auf der B 28

Offenburg (ots)

Ein mit drei Personen besetzter Pkw gerät gegen 17:20 Uhr auf der Fahrt in Richtung Kehl in Höhe der Abfahrt Kork ins Schleudern und überschlägt sich. Alle Insassen werden schwer verletzt, können sich aber selbst aus dem Wrack befreien. Die B 28 muss während der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Feuerwehr, DRK und THW sind mit starken Kräften an der Unfallstelle im Einsatz. Beamte der Verkehrspolizei haben Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

