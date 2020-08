Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Motorradfahrer stürzt auf der Autobahn und verletzt sich schwer

Offenburg (ots)

Am Sonntag prallte um 14:00 Uhr ein Kradfahrer auf der BAB A5 (zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Lahr bei km 707) - auf dem rechten Fahrstreifen fahrend - gegen den Anhänger eines vorausfahrenden Fahrzeuges. Nach dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich beim Sturz schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Beim Unfall wurden das Motorrad sowie der Anhänger stark beschädigt; der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro taxiert. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Freiburg kurzzeitig voll gesperrt; es kam zu einem Stau. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen.

