Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Ein 47-Jähriger musste sich am Freitagmorgen kurz nach 11 Uhr in Folge einer Unfallflucht an die Beamten des Polizeireviers Kehl wenden. Der VW-Fahrer hatte seinen Wagen am Donnerstag gegen 20 Uhr vorwärts auf einem Grundstück am alten Sportplatz abgestellt. Gegen 21.45 Uhr musste er das Fahrzeug nochmals auf das Grundstück befördern, denn aufgrund einer bislang unbekannten Ursache sei das Auto teilweise auf der Straße gestanden. An der Rückseite des Transporters identifizierte der Fahrer eine Delle im Bereich des Stoßdämpfers. Der genaue Unfallhergang ist nach derzeitigem Sachstand nicht nachvollziehbar. Fremdantragungen konnten an dem VW nicht festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Schadensverursacher geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 8930 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl. /jh

