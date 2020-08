Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Gestürzt und schwer verletzt

Wolfach (ots)

Durch einen offenbar alleinverschuldeten Unfall am frühen Freitagmorgen, zog sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zu. Gegen 3 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen, soll der Mittfünfziger auf der Ostlandstraße talwärts gefahren sein und dabei mit dem Lenker ein parkendes Fahrzeug touchiert haben. In der Folge stürzte der Mann und prallte mit dem Kopf auf den Fahrbahnbelag. Einen Fahrradschutzhelm trug er zu diesem Zeitpunkt nicht. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er nach einer notärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ob Alkohol bei dem Unfall eine Rolle spielte, soll die Auswertung einer entnommenen Blutprobe ergeben.

