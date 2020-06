Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw aufgebrochen

Jacke zurückgelassen

Gronau (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch letzter Woche in ein Auto eingebrochen. Den silberfarbenen Kleinwagen hatte der Geschädigte gegen 22.00 Uhr an der Mühlenmathe in Gronau abgestellt. Der Einbruch wurde am nächsten Morgen gegen 09.00 Uhr entdeckt. Der Geschädigte gab an, dass eine CD-Box, eine Werkzeugkiste der Marke Makita und ein Haarschneider fehlen würden. Im Innenraum befand sich aber eine fremde beigefarbene "Felljacke" mit Kapuze und Reißverschluss der Marke "Zara", die vermutlich von dem Täter zurückgelassen worden war. Auf einem Etikett steht: Kids, Size 10, 140 cm, Made in China. Ein Foto der Jacke ist dieser Meldung angehängt. Die Kripo Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

