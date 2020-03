Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200323-3: Streit endete mit Messerstich - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer verletzten sich am Samstag (21. März) leicht. Einer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Streit zwischen fünf Männern endete am Samstag um 14:00 Uhr mit einem Messerstich. Ein 32-Jähriger und ein 25-Jähriger Brühler kamen zu einem verabredeten Treffpunkt auf einem Parkplatz an der Kölnstraße. Dort trafen sie nach ihren Angaben auf drei ihnen bekannte Brühler (21,24 und 31 Jahre). Der 21-Jährige führte einen Schraubendreher mit sich, der 31-Jährige ein Klappmesser. Das Trio griff die beiden an und setzte die mitgeführten Waffen ein. Der 31-Jährige stach dem 32-Jährigen mit dem Messer in den Oberarm. Der 25-Jährige, der seinem Freund helfen wollte, erlitt Schläge und Tritte des Trios. Danach entfernte sich die Gruppe. Der 32-Jährige begab sich in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Er sowie sein 25-Jähriger Freund erlitten leichte Verletzungen. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 21-Jährigen an seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt. (bb)

