Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher flüchtet

Schöppingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag in Schöppingen versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Mann hatte 19.50 Uhr den Garten an der Pickbreite betreten und eine Fensterscheibe eingeworfen. Zurückkehrende Hausbewohner vertrieben den Einbrecher. Zeugen beschrieben ihn wie folgt: circa 20 - 25 Jahre alt, 1,90 bis 2,00 Meter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer Jacke oder einem Mantel (dunkelblau). Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

