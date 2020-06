Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Navigationsgeräte aus Traktoren entwendet

Heek (ots)

Unbekannte haben aus zwei Traktoren der Marke John Deere Navigationsgeräte und die dazugehörigen GPS-Antennen ausgebaut und entwendet. Die Tat hat sich in der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 10.00 Uhr zugetragen. Beide Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände in der Bauerschaft Wext in Nienborg. Die Geräte haben zusammen einen Wert von circa 20.000 Euro. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter der Tel. (02561) 9260.

