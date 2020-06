Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gegenstand beschädigt Auto

Gescher (ots)

Ein unbefestigtes Metallteil von einem Vorausfahrenden beschädigte am Montagmorgen ein Auto in Gescher. Ein 30-jähriger Autofahrer war gegen 06.30 Uhr mit seinem Kombi auf der Landesstraße 608 aus Richtung Landesstraße 571 kommend in Richtung Bundesstraße 525 unterwegs, als ein Metallteil seine Motorhaube traf. Vor dem Gronauer fuhr ein Kleintransporter mit offener Pritsche. An dem Fahrzeug sei ein Kennzeichen mit der Kreiskennung Borken befestigt gewesen, so der 30-Jährige. Versuche des Geschädigten, den Fahrer des Transporters auf sich aufmerksam zu machen, schlugen fehl. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

