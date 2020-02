Polizei Dortmund

POL-DO: Freilaufende Hunde griffen Passanten an - junge Männer hetzen Hunde auf

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat in der Nacht zu Samstag (15. Februar) mehrere Hinweise von Anrufern bekommen, dass im Bereich Scharnhorst zwei Hirtenhunde (Kangal) frei auf der Straße herumlaufen.

Beginnend vom Sattelweg an, rannten die Hunde ab 1:41 Uhr über die Derner Straße / Im Karrenberg in Richtung Dortmund-Derne. Am Scharnhorster Kirchenplatz sollen die beiden mehrere Passanten angegriffen haben. Auch kurz darauf im Buschei waren Passanten nicht sicher vor den Tieren. Ein Einfangen der Hunde war bis dahin nicht möglich, teilweise verschwanden sie aus dem Sichtfeld der eingesetzten Polizeibeamten. Gegen 3:00 Uhr tauchten sie dann an der Gleiwitzstraße nahe des Hallenbades auf. Hier stießen die Polizeibeamten allerdings nicht nur auf die Tiere, sondern auf eine etwa 15-köpfige Personengruppe, die um die beiden Hunde herum im Kreis stand und sie durch wilde und hetzende Rufe zusätzlich reizte.

Auf polizeiliche Anweisungen, die Tiere in Ruhe zu lassen und das Gebrüll einzustellen, reagierte keiner der Gruppe. Besonders einer tat sich durch Beleidigungen und Beschimpfungen gegenüber einer Polizeibeamtin hervor. Er war auch einer derjenigen, die den für alle ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgten. Mit weiteren Unterstützungskräften gelang es, die vor Ort verbliebenen Personen von den Hunden zu trennen und anschließend die Personalien des Rädelsführers, ein 26-jähriger Dortmunder, festzustellen. Gegen den Deutschen ermittelt die Polizei wegen Beleidigung.

Einem Diensthundeführer der Polizei Unna gelang es anschließend (3:50 Uhr), beide Hunde einzufangen und der Feuerwehr zu übergeben. Mit einem Tiertransporter brachte die Feuerwehr die Hunde in ein Tierschutzzentrum.

Auf ihrem nächtlichen Streifzug haben die Hunde mindestens einen Passanten durch einen Biss verletzt. Der 27-jährige Dortmunder wurde erst vor Ort von Rettungskräften versorgt, anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Hundehalter ist mittlerweile bekannt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

