Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wohnwagen am Stadtpark beschädigt

Ahaus (ots)

Einbruchspuren an der Tür sowie an einem Fenster eines Wohnwagens, eine abgerissene Zierleiste und entwendete Unterlegkeile sind das Werk von Unbekannten in Ahaus. Den auf dem Platz zwischen dem Adenauerring und der Wessumer Straße abgestellten Wohnwagen der Marke Fendt hatten die Täter vom eigentlichen Abstellplatz an den Rand der Parkfläche geschoben. Dort vollbrachten sie ihr Werk. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 16.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf circa 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen.

