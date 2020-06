Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer beim Queren erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Der 65-Jährige befuhr gegen 11.45 Uhr den Radweg am Mühlenweg in Richtung Dingdener Straße. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Bocholter nach links in die Schwertstraße einbiegen. Beim Queren des Mühlenwegs kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 37-Jährigen aus Bocholt, der parallel zum Radfahrer unterwegs gewesen war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell