Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Frau ausgeraubt

Gronau (ots)

Unbekannte raubten aus einer Wohnung in Gronau am Freitag eine Handtasche mit Bargeld und Dokumenten. Die 64-jährige Hausbewohnerin wurde nach eigenen Angaben gegen 14.15 Uhr in ihrem Schlafzimmer von einem Täter mit einem Messer bedroht, ein weiterer durchsuchte die Räume an der Vereinsstraße. Mit der Handtasche flüchteten die Unbekannten. Wie die Räuber in die Wohnung gelangten, ist unklar. Die Männer hätten ohne Akzent gesprochen und seien circa 24 bis 25 Jahre alt gewesen, gab die Geschädigte an. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 entgegen.

