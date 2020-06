Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Rheinisch-Bergischer Kreis - Erneuter Einbruch in ein Blumengeschäft

Kürten/Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.06.) ist in ein Blumengeschäft in Eichhof eingebrochen worden.

Die Einbrecher verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zu den Verkaufsräumen auf der Lindlarer Straße. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt, aber nach ersten Erkenntnissen blieben die Täter ohne Beute. Die Tatzeit lässt sich nach ersten Ermittlungen auf die Zeit zwischen 03:20 und 03:40 Uhr eingrenzen.

Der Tatort in Eichhof ist bereits das vierte Blumengeschäft innerhalb kurzer Zeit. In der Nacht zum 26.05. waren Geschäfte in Unterblissenbach und Bechen betroffen, in der Nacht zum 03.06. war der Tatort in Blecher. Ob ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

