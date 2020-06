Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Frontalzusammenstoß: Erheblicher Sachschaden und zwei Verletzte

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagabend (04.06.) sind zwei Autos in Hand frontal zusammengestoßen.

Eine 20-jährige Bergisch Gladbacherin war mit ihrem Ford gegen 20:30 Uhr auf der Paffrather Straße in Köln-Dellbrück in Richtung Handstraße unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 31-jähriger Bergisch Gladbacher mit seinem Ford auf der Handstraße in Richtung Köln.

In der scharfen Linkskurve in Höhe der Einmündung Heinrich-Strünker-Straße bemerkte er den entgegenkommenden Fiesta. Bei einem versuchten Ausweichmanöver brach das Heck von seinem Fiesta aus und die beiden Autos kollidierten. Der Fiesta des 31-Jährigen drehte sich um 180 Grad und kam auf dem Gehweg zum Stillstand.

Die Beifahrerin in dem Fiesta des 31-Jährigen und die 20-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wollten selbstständig zum Arzt gehen. Beide Ford wurden im Frontbereich erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Geasmtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (rb) Anlage: -2- Fotos

