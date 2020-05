Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 08.05.2020

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Autobahn 66 nach Verkehrsunfall voll gesperrt - Langenselbold

(neu) Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, am Langenselbolder Dreieick ist die Autobahn 66 in Richtung Fulda aktuell voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Personenwagen, der von Hanau in Richtung Langenselbold unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Für ihn wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der wohl in Kürze landen wird.

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Fulda unterwegs sind, werden über die Ausfahrt Langenselbold-West umgeleitet. Es ist mit Behinderungen, insbesondere im Stadtgebiet zu rechnen.

Weitere Informationen zu dem Verkehrsunfall liegen derzeit noch nicht vor.

Offenbach, 08.05.2020, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell