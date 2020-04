Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Berliner Straße in Bobenheim-Roxheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei wurde unter anderem ein Fahrradschloss als Schlagwerkzeug benutzt, wobei es zu keinen schwerwiegenderen Verletzungen kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Schweickart, POK

Telefon: 06233-313-3216

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell