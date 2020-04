Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse (02/2204)

Speyer (ots)

22.04.2020, 18:00 Uhr

Am Freitag gegen 02:05 Uhr wurde eine Zivilstreife in der Auestraße auf einen Mercedes aufmerksam, der die Polizeikräfte in zügiger Fahrweise überholte. Das Fahrzeug sollte deshalb auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, auf welches es abbog, kontrolliert werden. Als dem Fahrer die anstehende Kontrolle mittels Blaulicht und Anhaltekelle angezeigt wurde, flüchtete das Fahrzeug über die Franz-Kirrmeier-Straße. Hier musst das Zivilfahrzeug zeitweise auf knapp über 100 km/h beschleunigt werden, um den Abstand zum Flüchtenden beibehalten zu können. Letztlich endete die Flucht in einer Sackgasse der Carl-Dupre-Straße, in welche der Fahrer den Mercedes lenkte. Hier verließ er sein Fahrzeug und versuchte sich zu Fuß der Kontrolle zu entziehen. Von einer weiteren Streife konnte er schließlich im Bereich der Industriebahngleise gestellt werden. Es ergaben sich hierbei keinerlei Hinweise auf eine Alkoholisierung oder Drogenbeeinflussung des 18jährigen Speyerers. Seine Flucht begründete er mit der Angst, für sein Überholmanöver von der Polizei sanktioniert zu werden. Den Beschuldigten erwartet nun wegen seines Verhaltens auf der Flucht vor der Polizei ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen nach §315d StGB.

