Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Berauscht ohne Führerschein unterwegs

Heek (ots)

Ein nicht zugelassenes Auto hatte ein 32-Jähriger in Heek am Sonntagmorgen im Erdreich festgefahren. Polizeibeamte stellten bei einer Kontrolle in der Nähe des Ossenkamps gegen 07.00 Uhr fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Kennzeichen und das Fahrzeug gehörten zudem nicht zusammen und die Eigentumsfrage des Fahrzeuges konnte vor Ort nicht schlüssig geklärt werden. Ein Arzt entnahm dem 32-Jährigen eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher.

